هجوم جوي إسرائيلي يدعم التنظميات الإرهابية في سوريا

دمشق(صدى):

أكدت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الثلاثاء، قصف الطيران الإسرائيلي، صواريخ عدة على مواقع عسكرية في منطقة القطيفة في ريف دمشق.

وتصدى الدفاع الجوي السوري، ثلاثة منها وأصاب إحدى الطائرات الإسرائيلية المغيرة، بعد إطلاق إسرائيل النار على أراضي قرب دمشق باستخدام طائرات وصواريخ أرض.

وأطلق الطيران الإسرائيلي، صاروخين أرض-أرض، إضافة إلى أربعة صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت القيادة أن الهجوم الإسرائيلي يؤكد دعم الاحتلال للتنظيمات الإرهابية في سوريا، في محاولة لرفع معنوياتهم إثر التقهقهر الملحوظ في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وسط الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش السوري في إدلب.