” Indoor Rowing ” تمارين حديثة تعالج آلام الظهر

متابعات(صدى):

تعد رياضة Indoor Rowing الحديثة إحدى التمارين الهامة جدا والتي تفيد في منح الجسم صحة ولياقة بدنية كما تقوم بتدريب جميع عضلات الجسم وتفيد في علاج آلام الظهر.

وأوضح عالم الرياضة البروفيسور كلاوس بوس إن التجديف إحدى أنواع رياضات قوة التحمل وتساعد في تقوية العضلات.

وأكد اختصاصي بالطب الرياضي إن التجديف على هذه الآلة الرياضية مناسب لكل الأعمار ولكل مستويات اللياقة البدنية، لأنه يساعد على تحريك جميع العضلات وهو يتميز بعد التحميل على جانب واحد فقط.

وأوضح عالم في الرياضة أن تعليم التسلسل الصحيح للحركات والتناسق بين الذراعين والساقين لتحقيق الاستفادة في علاج آلام الظهر ، بينما يوصي بعد ممارسة التمرين بشدة حتى لا يجلب نتائج عكسية .