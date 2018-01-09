شركة الشايع تعلن حاجتها لموظفين في 8 وظائف إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الشايع الدولية للتجارة، عن حاجتها لشغل 8 وظائف إدارية، في عدد من التخصصات بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وينبع.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أن الوظائف المتاحة هي: مدير الإدارة “جدة ” ، مدير المتجر ” جدة ” ، مساعد مدير متجر ” مكة المكرمة ” ، مساعد مدير متجر ” المدينة المنورة ” ، مساعد مدير متجر ” ينبع ” ، مساعد مبيعات ” جازان ” ، مروج مرئي ” جدة ” ، مدير متجر ” جدة ” .

وبيّنت أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 4 يناير 2018م، عبر الرابط التالي .