بقيادة ” المالك ” .. النصر يقلص 25% من ديونه

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن تقليص النصر 25% من حجم الديون الخارجية والداخلية، تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة سلمان المالك.

وأوضحت أن ” المالك ” سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل؛ من أجل الإعلان عن ديون النادي، والإعلان عن أعضاء مجلس إدارته، بالإضافة للإعلان عن اللاعبين الذين سيتم استقطابهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت المصادر أنسعود الحمالي، لاعب النصر السابق، وافق على الانضمام إلى مجلس إدارة النصر الجديدة، وعلى جانب أخر رفض ” المالك ” الكشف عن هوية أعضاء مجلس الإدارة المنضمين؛ لحين اكتمالهم.