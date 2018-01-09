بعد الطلاق.. طفلا باكيا يجبر على الاختيار بين أمه وأبيه والقاضي يتدخل
وقف وسط قاعة المحكمة باكيًا، غير مبالي بهيبة الهيئة والقضاة، لا يشغل باله سوى موقف الاختيار الصعب الذي وضعه والده ووالدته فيه فهذا هو أكبر همه.
قرر والداه الطلاق دون التفكير في وضعه، فهو طفل لا يفقه شيئًا في الحياة سوى حنان أمه واللهو مع والده، ليصبح مجبرًا على الاختيار بين أمه وأبيه والتخلي عن أحدهما.
ففي إحدى قضايا الطلاق بين شخصين حاضنين لطفل، طالب قاضي أحد المحاكم الكويتية بإحضار الطفل تطبيقًا لقانون الطفل الجديد الذي يحق له الاختيار، ليقف بين أمه وأبيه، قائلًا ” تريد الذهاب مع أمك أم أبيك؟ “.
ليدخل الطفل في نوبة قاسية من البكاء بعد إطلاق هذا السؤال عليه، الأمر الذي أثر في الحاضرين، وقاد القاضي إلى النزول من كرسيه واحتضان الطفل في محاولة منه لتهدئته قائلًا ” سوف أحكم بما تريد “.
وقرر الطفل اختيار والدته وسط حالة من البكاء الشديد، وأصدر القاضي حكمه للأم باحتضان الطفل.
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1764 ] نشر منذ 1 ساعة
دائماً الأطفال هم كبش الفداء
ندوش[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله الله يجازي من كان السبب😔
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 57 دقيقة
يا قلبي عورني والله عليك يا طفل
الإختيار صعب مميت سوف يظل عالقاً في اذنيك حتى الموت
لقد تساوى لديك الموت والحياة
وامامك طريق شاق وصعب طويل جداً جداً
كان الله في عونك😔😔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25182 ] نشر منذ 19 دقيقة
الأطفال مساكين مالهم ذنب
يتحملون مسؤلية أخطاء أبائهم وهم صغار
وكبار
حتى المجتمع مايرحمهم
ويعاقبهم بأخطاء أبائهم
هذي هي الحقيقة للأسف🤔