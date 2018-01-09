بعد الطلاق.. طفلا باكيا يجبر على الاختيار بين أمه وأبيه والقاضي يتدخل

خالد الظفيري(صدى):

وقف وسط قاعة المحكمة باكيًا، غير مبالي بهيبة الهيئة والقضاة، لا يشغل باله سوى موقف الاختيار الصعب الذي وضعه والده ووالدته فيه فهذا هو أكبر همه.

قرر والداه الطلاق دون التفكير في وضعه، فهو طفل لا يفقه شيئًا في الحياة سوى حنان أمه واللهو مع والده، ليصبح مجبرًا على الاختيار بين أمه وأبيه والتخلي عن أحدهما.

ففي إحدى قضايا الطلاق بين شخصين حاضنين لطفل، طالب قاضي أحد المحاكم الكويتية بإحضار الطفل تطبيقًا لقانون الطفل الجديد الذي يحق له الاختيار، ليقف بين أمه وأبيه، قائلًا ” تريد الذهاب مع أمك أم أبيك؟ “.

ليدخل الطفل في نوبة قاسية من البكاء بعد إطلاق هذا السؤال عليه، الأمر الذي أثر في الحاضرين، وقاد القاضي إلى النزول من كرسيه واحتضان الطفل في محاولة منه لتهدئته قائلًا ” سوف أحكم بما تريد “.

وقرر الطفل اختيار والدته وسط حالة من البكاء الشديد، وأصدر القاضي حكمه للأم باحتضان الطفل.