تركيا تساند نظام ” الملالي ” القمعي وتمنع التغريد ضده

أنقرة(صدى):

منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، التغريد ضد نظام إيران؛ لقمع المتضامنين مع الشعب الإيراني ضد نظام الملالي الإرهابي.

وقال بيان للخارجية التركية ” لن نقبل بأي بيانات خارجية أو تغريدات للإخلال بالسلم في إيران ” ، وجاء ذلك في ظل ممارسات النظام الإيراني القمعية للمتظاهرين.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت رسميًا شنها لحملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين في مختلف المدن الإيرانية، حيث تم اعتقال 135 ناشطًا في المحمرة، و560 في الفلاحية، و66 في الحميدية، و328 في مدينة الأحواز العاصمة، و200 في تستر، بالإضافة إلى 60 شخص في بلديتي الشعبية والملاشية.