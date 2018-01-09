بالفيديو.. لحظات اعتداء الحوثيون على معلمات مدرسة بصنعاء
أظهر مقطع فيديو متداول، اعتداء مسلحون من مليشيا الحوثي الإرهابية، على المعلمات في مدرسة ” صروح المجد ” بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وبيّن الفيديو، قيام عدد من المسلحين بالاعتداء على معلمتيْن، أمام باب المدسة، بعد رفضهن السماح لهم باقتحام المدرسة.
مسلحون حوثيون يعتدون على المعلمات في مدرسة “صروح المجد” بالعاصمة #صنعاء بعد رفضهن السماح لهم باقتحام المدرسة.
#اليمن_الجمهوري
#اليمن
#yemen
👇👇👇 pic.twitter.com/p02RKHugsd
— اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) January 9, 2018
مقطع ثاني يظهر لحظة اعتداء المسلحين #الحوثيين على المعلمات في مدرسة صروح المجد بالعاصمة #صنعاء.#اليمن_الجمهوري
— اليمن الجمهوري (@RepublicanYemen) January 9, 2018
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