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بالفيديو.. لحظات اعتداء الحوثيون على معلمات مدرسة بصنعاء

بالفيديو.. لحظات اعتداء الحوثيون على معلمات مدرسة بصنعاء
فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اعتداء مسلحون من مليشيا الحوثي الإرهابية، على المعلمات في مدرسة ” صروح المجد ” بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وبيّن الفيديو، قيام عدد من المسلحين بالاعتداء على معلمتيْن، أمام باب المدسة، بعد رفضهن السماح لهم باقتحام المدرسة.


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