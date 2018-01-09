بالفيديو.. لحظات اعتداء الحوثيون على معلمات مدرسة بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اعتداء مسلحون من مليشيا الحوثي الإرهابية، على المعلمات في مدرسة ” صروح المجد ” بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وبيّن الفيديو، قيام عدد من المسلحين بالاعتداء على معلمتيْن، أمام باب المدسة، بعد رفضهن السماح لهم باقتحام المدرسة.