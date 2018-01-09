” نوكيا ” تطلق جهازا يتابع الإنسان خلال فترة النوم

نورة الشهري (صدى):

قدمت شركة نوكيا جهازا يسمى ” نوكيا سليب ” يتعقب حالة الإنسان أثناء فترة النوم ، وهو مزود بمستشعرات للحركة وخوارزميات يمكنها تحديد الوقت الذي يستغرقه الشخص في النوم ويحدد إذا كان يتعرض الشخص لاضطرابات خلال نومه ورصد المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي .

وسيقوم الجهاز بإصدار تقرير عما يحدث للشخص أثناء النوم كما يمكنه التواصل مع باقي الأجهزة المنزلية كإغلاق وفتح الأضواء تبعا لحالة الشخص مستيقظا أو نائما.

ومن المقرر أن تطلق نوكيا الجهاز هذا الأسبوع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس بمبلغ قدره 99 دولار.