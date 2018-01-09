الشورى يطالب بدعم مبنى الطوارئ ومستشفى الأطفال التخصصي في الرياض

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى، في جلسته، اليوم الثلاثاء، بعدة مطالب، أبرزها دعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطواريء الجديد بالرياض، لمواجهة الزيادة في أعداد المراجعين.

وفيما يخص مطالب الدعم أيضًا، طالب الشورى بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض، لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.

كما ناشد بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – فرع جدة.