  • الثلاثاء 9

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. 3 رجال يعتدون بالضرب على إمرأة وطفل داخل مركز تجاري

بالفيديو.. 3 رجال يعتدون بالضرب على إمرأة وطفل داخل مركز تجاري

بالفيديو.. 3 رجال يعتدون بالضرب على إمرأة وطفل داخل مركز تجاري
بكين(صدى):

أقدم ثلاث رجال صينيون على الأعتداء على امرأة وطفل، وحطموا عددا من المقاعد فوق رأسيهما خلال مشاجرة بركن لألعاب الأطفال داخل أحد المراكز التجارية بمقاطعة جوانجدونج الصينية .

وأكدت وسائل الإعلام المحلية ، أن سبب الأعتداء كان حدوث احتكاك بين طفلين أثناء لهوهما على لعبة الترامبولين، وتطور الأمر ليتدخل الآباء وتنشأ مشاجرة بينهم.

https://www.liveleak.com/view?i=a71_1515414335


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6378 ] نشر منذ 1 ساعة

الذكور كثير والرجال قليل لا بعد السبب تافه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *