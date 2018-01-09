بالفيديو.. 3 رجال يعتدون بالضرب على إمرأة وطفل داخل مركز تجاري

بكين(صدى):

أقدم ثلاث رجال صينيون على الأعتداء على امرأة وطفل، وحطموا عددا من المقاعد فوق رأسيهما خلال مشاجرة بركن لألعاب الأطفال داخل أحد المراكز التجارية بمقاطعة جوانجدونج الصينية .

وأكدت وسائل الإعلام المحلية ، أن سبب الأعتداء كان حدوث احتكاك بين طفلين أثناء لهوهما على لعبة الترامبولين، وتطور الأمر ليتدخل الآباء وتنشأ مشاجرة بينهم.

https://www.liveleak.com/view?i=a71_1515414335