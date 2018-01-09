بالفيديو.. 3 رجال يعتدون بالضرب على إمرأة وطفل داخل مركز تجاري
أقدم ثلاث رجال صينيون على الأعتداء على امرأة وطفل، وحطموا عددا من المقاعد فوق رأسيهما خلال مشاجرة بركن لألعاب الأطفال داخل أحد المراكز التجارية بمقاطعة جوانجدونج الصينية .
وأكدت وسائل الإعلام المحلية ، أن سبب الأعتداء كان حدوث احتكاك بين طفلين أثناء لهوهما على لعبة الترامبولين، وتطور الأمر ليتدخل الآباء وتنشأ مشاجرة بينهم.
https://www.liveleak.com/view?i=a71_1515414335
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6378 ] نشر منذ 1 ساعة
الذكور كثير والرجال قليل لا بعد السبب تافه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25182 ] نشر منذ 16 دقيقة
أم محمد
الخبر ف الصين ترى
صح النوم ياهانم🤔