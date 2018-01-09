قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل 4 فلسطينيين

القدس المحتلة(صدى):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، محافظة الخليل واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية في الخليل، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمالا، وداهمت منازل وأجرت عمليات تفتيش بمحتوياتها وحطمت بعضها، واعتقلت الشبان الأربعة عمر محمد عاصي (26 عاما) وأيمن القصاص (20 عاما)، ونسيم تيسير عبد الطيطي (18 عاما) وشقيقه يوسف (18عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا وإذنا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الاهالي.