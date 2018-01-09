بعد نهائي الخليج .. مصرع عماني و 3 إماراتيين بحوادث سير أثناء عودتهم لبلادهم

نواف السالم(صدى):

لقي مشجع عماني مصرعه، إثر تعرضه لحادث سير أثناء عودته من دولة الكويت بعد تتويج المنتخب العماني في بطولة خليجي 23، فيما أصيب اثنان آخران وذلك على طريق سلوى – الأحساء.

ووقع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات المركبة مما أجبر المركبة على الانحراف والانقلاب أكثر من مرة.

وتعد حالة المصابين مستقرة، وإصاباتهم عبارة عن كدمات وإصابة بالرأس.

ومن جهة أخرى، توفي ثلاثة مشجعين إماراتيين إثر حادث سير أليم في طريق عودتهم إلى بلادهم بعد عبورهم إلى الكويت لتشجيع المنتخب الإماراتي في نهائي بطولة الخليج.