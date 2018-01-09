غسل اليدين المتكرر بالمطهرات في الشتاء يسبب نزلات البرد

متابعات(صدى):

يعد غسل اليدين المتكرر بالمطهرات أحد أسباب الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء، نظرا لأن الكحول الموجود في المطهرات يسبب جفاف والتهاب واحمرار الجلد ويصيب اليدين بالتشقق مما يجعل الإصابة بالجراثيم أمر سهل .

ويزيل المطهر والصابون الدهون الطبيعية الموجود في الجلد لاحتوائه على مواد كيميائية كما يؤثر على البشرة الحساسة بشكل أكبر ، كما يتسبب الصابون في تدمير السيراميد الموجود بالبشرة وهو مركب دهني هام .

وينصح خبراء الصحة والجمال غسل اليدين بشكل معتدل وعدم الإفراط في الغسل كما يجب وضع كريم يد من أجل الترطيب في الشتاء .