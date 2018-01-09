مواطن يناشد ولى العهد لاستكمال علاجه في التشيك

نايف السالم(صدى):

تعود مواطني المملكة، على خدمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وحرصهم الدائم على تلبية احتياجات شعبهم؛ فناشد المواطن مسفر الزهراني ولى العهد بالتكفل باستكمال علاجه في جمهورية التشيك.

وتعرض الزهراني، لحادث مروري وأُصيب بكسر بالعمود الفقري، أفقده الحركة ومن ثم أُصيب بشلل نصفي أثناء عودته من المنطقة الجنوبية، جنوب الطائف، وتم علاجه بمستشفى القوات المسلحة ولكن دون جدوى.

وأفادت التقارير الطبية في مستشفى الحرس الوطني بجدة وجمهورية مصر وألمانيا، بضرورة اخضاعه لعلاج طبيعي مكثف في مراكز متقدمة مثل التشيك.

وقرر الزهراني السفر إلى جمهورية التشيك على نفقته الخاصة ولكن لم يستطع استكمال بقية مبلغ التأمين والعلاج، لذا أتجه لمناشدة سمو ولى العهد.

و خدم المواطن في السلك العسكري أكثر من 15 عاما، وشارك في مهمة درع الجنوب لردع المتسللين في عام 2009، وحصل على شهادة شكر في اتقان عمله وبذل مجهود حتى تحقق النصر.