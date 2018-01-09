تنظيم الحمدين يطالب بمحاكمة سعود القحطاني دوليا.. والأخير يرد بأبيات شعرية

طلال الضوي(صدى):

تستمر قطر في انفصالها عن الواقع، وإغفال عيناها عن الحقيقة، وترى نفسها بريئة وأن اتهامات الإرهاب مجرد اداعاءات ومزاعم، بل ولم تقف عند هذا الحد بل تطالب بمحاكمة هذا وذاك، دون النظر أنها المتهم الأول في القضية المطروحة دوليا.

وأعلن سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، أن تنظيم الحمدين يريد محاكمته دوليا، بتهمة التحريض على قطر وشعبها.

وأكد ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه في ظل الله ومن بعده ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المستشار بالديوان الملكي، أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم مساس أي من مواطنيها، والتصدي لمثل هذه الأنظمة الإرهابية والوقوف ضدها لمحاربتها.

وأضاف أنه لا يتأثر بمثل هذه الاداعاءت، واصفا نفسه بأنه مثل الجبال لا تهزه العواصف بل تزيده الأحداث صبر وجلادة.