2017 إرهاب منذ اليوم الأول.. ” صدى ” ترصد أعنف 12 عملية به

عواصم عالمية(صدى):

انتهى عام 2017، بكل ما فيه من عمليات إرهابية حولت استنزاف الاستقرار والأمن، ونشر الرعب والدمار في العالم، فهكذا بدأ العام وهكذا انتهى أيضاً، فشهدت عواصم ومدن بكافة أنحاء العالم الكثير من الإرهاب.

وأشارت التقارير العالمية إلى أن عدد العمليات الإرهابية في 2017، تجاوز الـ 1080 عملية، راح ضحيتها ما يزيد عن 7393 قتيلاً من مختلف دول العالم.

وترصد ” صدى ” أعنف 12 عملية إرهابية من حيث عدد الخسائر البشرية خلال هذا العام.

وبدأت العمليات الإرهابية من تركيا، حيث قتل 39 شخصاً في الأول من يناير 2017، خلال استهداف مطعماً شهيراً في اسطنبول أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة، وقد صرحَ تنظيم ” داعش ” الإرهابي بأنه منفذ العملية.

وفي 18 من الشهر ذاته، نجحت حركة ” مرابطون ” الإرهابية، في قتل ما يزيد عن 77 شخصاً وإصابة العشرات في تفجير انتحاري على معسكر للجيش في مدينة جاو بمالي.

أما في أفغانستان، فقد قتل 280 شخصص في عمليات إرهابية بـ21 يناير، و8 مارس، و21 أبريل، خلال عمليات إرهابية نفذتها حركة ” طالبان “.

وقتل 37 شخصاً في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد عملية إرهابية نفذتها حركة الشباب، في فبراير من العام، وكان الهجوم يستهدف مرفأ للسيارات على مقربة من مطعم، وذلك في الوقت الذي انتشر فيه المشترون والتجار في السوق الرئيسي بالعاصمة.

ونفذ تنظيم ” داعش ” الإرهابي تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب بسوريا، نتج عنها مقتل 126 شخص، في 15 أبريل 2017.

وفي يونيو، قتل 126 شخص في مدينة باراتشينار بباكستان، في عملية إرهابية نفذتها جماعة الأحرار الإرهابية.

وقد قتل في العراق 84 شخصاً بالناصرية، في هجوم إرهابي مزدوج استهدف المحافظة جنوب العراق، نفذها تنظيم ” داعش “.

وفي أبشع جريمة ضد الإنسانئية، نفّذ تنظيم ” داعش ” الإرهابي عملة إرهابية استهدفت مسجداً بمدينة العريش في سيناء المصرية، نتج عنها مقتل 309 شخص في نوفمبر من العام نفسه.