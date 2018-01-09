بالفيديو.. ماعز تدمن التبغ وتتجول بين المقاهي للعثور عليه

نيودلهي(صدى):

أثارت ماعز ، المواطنين بولاية كاراناتاكا الهندية بالذهول ، لادمانها التبغ ومحاولتها العثور عليه بالقرب من المقاهي وأثناء الرعي .

والتقط مقطع الفيديو بقرية جنوب الهند، وظهرت خلاله الماعز تتناول السجائر الواحدة تلو الأخرى في نهم شديد، كما يشاهدها السكان بجانب المقاهي تتجول على أمل الحصول على سيجار.

وقال صاحب الماعز في تعليقه على الفيديو ، أنها غالبا تفضل النيكوتين والتبغ على غذائها الطبيعي وبدأت رحلة إدمانها خلال عثورها على بقايا السجائر أثناء الرعي.

يذكر أن بعض المزارعين يستخدمون التبغ لطرد الطفيليات من أمعاء الحيوانات، لكن كثرتها تصيب الحيوان بالمرض.