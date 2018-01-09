مدافع القادسية يقترب من النصر

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب مدافع القادسية عبد الرحمن العبيد من الانضمام إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت المصادر إن مدرب الأصفر جوستافو كونتيروس، اختار انضمام مدافع القادسية لفريقه؛ في ظل تراجع مستوى أداء المغربي سعد لكرو وعبد الله الأسطا.

وعلى جانب أخر نفى القادسية وجود مشاورات حول انضمام ” العبيد ” إلى النصر، مؤكدًا أنه سيستمر في صفوف الفريق حتى 2020.

وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس إدارة النصرسلمان المالك إنه سيتم التعاقد مع لاعبين أجانب جدد؛ للانضمام إلى الأصفر.