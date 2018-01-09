للسيدات.. محاربة السلس البولي بتمارين قاع الحوض

أماني الغامدي(صدى):

تعاني الكثير من النساء من السلس البولي وهو نزول البول لا إراديا، ويحدث ذلك بسبب ضعف عضلات قاع الحوض نتيجة الولادة، كما يحدث أيضا للمسنين مما يتسبب لهم في الحرج الشديد والعزلة الاجتماعية .

ويمكن للمرأة محاربة السلس البولي من خلال ممارسة تمارين قاع الحوض، فهي تعمل على تقوية العضلات المحيطة بالمثانة، ويجب علاج البدانة لأنها تسبب السلس البولي.

وينصح الأطباء بعلاج الإمساك المزمن والسعال المزمن نظرا لأنهم يتسببوا في إضعاف عضلات قاع الحوض، وأشار الخبراء أن هذه الطرق إذ لم تتمكن من علاج السلس البولي فيمكن اللجوء وقتها للجراحة.