الذهب يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط توقعات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1317.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش. وفي الأسبوع الماضي، لامس المعدن أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1325.86 دولار للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1318.90 دولار للأوقية. ويراهن المستثمرون على زيادات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، التي لم تقدم أي مبررات لتغيير توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة كونه يزيد من تكلفة الفرص البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدًا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة إلى 17.08 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 964.35 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمس الاثنين، عند 973.60 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1108.22 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 1111.40 دولار للأوقية.