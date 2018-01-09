مقتل 21 شخصا جراء تساقط الثلوج في الصين

بكين(صدى):

قالت اللجنة الوطنية الصينية للحد من الكوارث، ان 21 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب الثلوج في وسط وشرق الصين.

ونقلت وكالة ” شينخوا ” عن اللجنة، أن تساقط الثلوج الكثيف أضر بالمنازل والزراعة ومرافق الطاقة في مقاطعات انهوي وجيانغسو وخنان وهوبي وهونان وشنشي وشانشي وبلدية تشونغتشينغ.

وذكرت اللجنة انه تم نقل أكثر من 3700 شخص وهناك 14 ألفًا آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة، مشيرة إلى أن أكثر من 700 منزل انهارت وتضرر ما يقرب من 2800 منزل.

واوضحت أن الطقس أثر على أكثر من 233100 هكتار من الأراضي الزراعية حيث دمر أكثر من 8100 هكتار، مسببًا خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 5.55 مليار يوان (854 مليون دولار أمريكي).