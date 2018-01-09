ارتفاع عدد ضحايا اعصار مدغشقر إلى 29 شخصا

أنتاناناريفو(صدى):

ارتفع عدد ضحايا عاصفة ” آفا ” التي ضربت أنحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق إفريقيا نهاية الأسبوع الماضي، إلى 29 شخصًا، وتضرر أكثر من 100 ألف آخرين.

وكانت العاصفة قد ضربت الجانب الشرقي من الجزيرة الإفريقية الواقعة قبالة سواحل موزمبيق يوم الجمعة الماضية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن تتحرك بعيدًا عن أراضيها مساء السبت، متسبّبة بفيضانات وانهيارات أرضية.

يذكر أن مدغشقر تتعرض لعواصف مدمرة بشكل دوري، ففي مارس الماضي تسببت العاصفة ” أيناوو ” بمصرع 78 شخصًا على الأقل.