التنبؤ بالأورام السرطانية من خلال برامج الحاسب الآلي

واشنطن(صدى):

تمكن باحثون من تطوير تقنية تساعدهم على التنبؤ بالأورام السرطانية الموجودة في الجسم بشكل مبكر عن طريق استخدام برامج الحاسب الآلي، ونجح مركز علاج الأورام بالكمبيوتر في جامعة تكساس الأمريكية في تطوير هذه التقنية الجديدة عبر نماذج حوسبية وأدوات تحليلية.

وقام المركز برصد تطور حالات الأورام ،ويستخدم فريق البحث بالمركز موارد حوسبية متطورة في مركز الدراسات الحوسبية في تكساس من أجل تطوير واستخدام النماذج الحسابية المعقدة.

ونجح الباحثين في التنبؤ بالحجم النهائي لنمو السرطان خلال إجراء بعض التجارب العلمية على عدد من الفئران.