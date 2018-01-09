عضو شورى يرفض منع زواج القاصرات.. ويؤكد: سينشر الزواج العرفي

علي القحطاني(صدى):

عبر عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلى خلال جلسة المجلس أمس الاثنين التي ناقشت وضع ضوابط لزواج القاصرات عن رفضه للمشروع، مؤكداً أنها تساعد في انتشار الزواج العرفي.

ودافع العلي عن رفضه بأن بعض الفتيات في الغرب يمارسن العلاقات المحرمة في سن ١٢ عاماً، مضيفاً أن مجاراة الاتفاقات الغربية هي المحرك لدرس منع زواج القاصرات، وبعض الدول لم تقنن ذلك.

وذكر أن التقنين وتعقيد الزواج سينشران الزواج العرفي، مستشهداً في رفضه الضوابط بنجاح زواج والديه وهما صغار، كما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي في سن التاسعة.

من جهتها وفي السياق ذاته ردت الدكتورة لطيفة الشعلان على العضو العلي، وردت عليه قائلة إن بعض الروايات تشير إلى أن عمر عائشة كان ١٨ عاماً، وحتى إن كان عمرها تسع سنوات، فالرسول ليس مثله أحد، ولا صحة للاستدلال.