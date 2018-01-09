” نزاهة ” تدشن حملة جديدة لإشراك المواطنين في مكافحة الفساد

نايف السالم(صدى):

دشنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” حملة جديدة؛ بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في مكافحة الفساد بالإبلاغ عن الفاسدين.

وأعلنت الهيئة عن تلاقيها البلاغات خلال أوقات العمل الرسمية عبر الإبلاغ المباشر، أو عبر الرقم الموحد للهيئة (19991) خارج أوقات العمل الرسمية، وفي الإجازات الأسبوعية عبر موقعها الإلكتروني، وأيضا من خلال حساب ” خدمات الاستفسار ” في موقع تويتر.

وأكدت الهيئة على بتوفير الحماية للمواطنين المتعاونين والتعامل بسرية تامة مع معلوماتهم وبلاغاتهم، فضلا عن مساعدة أي مواطن يتعرض للضرر جراء إبلاغه عن حالة فساد.