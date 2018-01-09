بالصور.. انهيار مبنى بمدينة الملك سعود الطبية يسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص
تمكن مدني الرياض من انتشال أربعة حالات إثر حادث انهيار المبني القديم التابع لمدينة الملك سعود الطبية .
وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” انتشل مدني الرياض أربع حالات إثر حادث انهيار المبنى القديم التابع لمدينة الملك سعود الطبية ونتج عنه وفاة اثنان وإصابة الآخران وتم نقلهما للمستشفى “.
ويشار أن وقع حادث انهيار مبني غر مأهول بالسكان خلال عملية إزالة المبني التابع لمدينة الملك سعود الطبية .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 2 ساعتين
ي للطيف
ربنا لطف لو فيه بشر
كانت كارثه ؟؟؟
رااايق[ عدد التعليقات: 3343 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **