” بتكوين ” تتعافى بالتحفظ .. و ” إثريوم ” تحافظ على وصافة العملات الرقمية

نايف السالم(صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في مستوياتها مرة أخرى، بعد فقدها ما يزيد عن ألفي دولار من مستواها المسجل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ” بتكوين ” 15101 دولار بنسبة 0.85% خلال التعاملات الصباحية لليوم، بعد هبوطها إلى 14900 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وواصلت ” إثريوم ” ارتفاعها إلى 1196 دولار بنسبة 4.10% بالقرب من مستواها القياسي الذي سجلته أمس عند 1266، محافظة على وصافة العمللات الرقمية عالميًا، بينما انخفضت ” الريبل ” إلى 2.41 دولار بنسبة 9.25%.

وسجلت القيمة السوقية لــ ” إثريوم ” بالقرب من 116 مليار دولار، مقابل 92 مليار دولار لمنافستها ” الريبل “.