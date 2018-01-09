بالصور.. إزالة 75 مخيما مخالفا و13 حظيرة ماشية في الجنادرية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت بلدية الروضة اليوم الثلاثاء من إزالة 75 مخيما مخالفا وعدد 13 حظيرة ماشية في الجنادرية بالتنسيق مع لجنة التعديات والإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة .

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” قامت بلدية الروضة بإزالة ٧٥ مخيما مخالفا وعدد ١٣ حظيرة ماشية في الجنادرية، بالتنسيق مع لجنة التعديات والادارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة وقوة المهمات والواجبات بشرطة منطقة الرياض “.