بالصور.. إزالة 75 مخيما مخالفا و13 حظيرة ماشية في الجنادرية
تمكنت بلدية الروضة اليوم الثلاثاء من إزالة 75 مخيما مخالفا وعدد 13 حظيرة ماشية في الجنادرية بالتنسيق مع لجنة التعديات والإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة .
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” قامت بلدية الروضة بإزالة ٧٥ مخيما مخالفا وعدد ١٣ حظيرة ماشية في الجنادرية، بالتنسيق مع لجنة التعديات والادارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة وقوة المهمات والواجبات بشرطة منطقة الرياض “.
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