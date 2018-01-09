رد دعوى لشركة ” أمانة للتأمين ” وإلزامها بـ 12 مليون ريال

علي القحطاني (صدى):

أصدر ديوان المظالم أمس الأثنين، برد الدعوى المقامة من قبل شركة ” أمانة للتأمين التعاوني ” ؛ لإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية.

وأعلنت الشركة عدم وجود أثر مالي سلبي على نتائج الشركة المالية الحالية، تأثرا بهذا القرار، بعدما أخذت المخصص اللازم في فترة مالية سابقة.

ويجوز للشركة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ استلام القرار، الصادر أمس، في القضية المقامة ضدها من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، رقم (6/37) والذي ينص على إلزام الشركة بدفع مبلغ قدره 12.44 مليون ريال.