تجار الذهب يمنحون العمال الوافدين إجازة مفتوحة

علي القحطاني (صدى):

منح كبار تجار الذهب عمالهم الوافدين إجازة مفتوحة، تحسبا لإصدار قرار من وزارة العمل باستثناء وافد واحد تحت مسمى خبير مبيعات.

وذلك بعد أن أكد المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، أنه لا تراجع عن قرار الوزارة بقصر مهنة بائع على المواطنين السعوديين فقط.

وقال عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف، محمد عزوز، أن ما قام به كبار تجار الذهب من منح أجازات للوافدين، هو قرار إنساني، خاصة أن بعضهم يعمل بالمجال منذ 40 عام.

وأشار أن تجار الذهب لن يتخلوا عن عمالهم إلا بعد تأكد قرار الوزارة على توطين محلات الذهب والمجوهرات.