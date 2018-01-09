النفط يواصل ارتفاعه مع استمرار الالتزام بخفض الانتاج
واصلت أسعار النفط سلسلة ارتفاعها، صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار الالتزام باتفاق ” أوبك ” ودول الخليج بخفض الانتاج.
وسجلت عقود خام برنت تسليم مارس ارتفاعًا إلى 68.15 دولار للبرميل بنسبة 0.5%، كما صعدت عقود الخام الأمريكي إلى 62.16 دولار للبرميل بنسبة 0.7%.
وصرح مصدر مسئول في ” أوبك ” أن المنظمة لن تعزز انتاجها إلا في حالة حدوث اضطرابات كبيرة وطويلة المدى للإمدادات النفطية من قبل إيران وفنزويلا، لافتًا إلى أنها تراقب الأوضاع في طهران والأزمة الاقتصادية في فنزويلا.
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