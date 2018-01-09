شاعر ” زلزلة ” يكشف عن حقيقة تعتيم جهوده وإسناد النجاح لـ ” المنشد “

أماني الغامدي(صدى):

كشف شاعر قصيدة ” زلزلة ” الشهيرة عبدالله الغيداني، عن عدة حقائق حول نصيبه من النجاح الكبير للعمل، مؤكدًا أنه لم يجدي أي مردود مادي، نظرًا لعدم حفظ حقوقه، ونسب الأمر إلى أشخاص آخرين، والتعتيم على أصحاب القصيدة الحقيقين.

وأكد الغيداني أن فن إنتاج القصائد المغناة ” الشيلات ” يخفي المعدين الحقيقيين لها، ويُظهر العمل فقط المنشدين الذين أدوها وذلك وفقا لتقييم الجمهور.

ويستنكر الشعراء والمنتجين فن الشيلات، لظلمه لجهودهم وإخفائه الفريق الحقيقي وراء نجاح العمل، وطمس معالم جهودهم.

وقال الغيداني، أن زلزلة راجت بشكل كبير بين أوساط المجتمع، إلا أنه لم يستفد شيئا منها، ولم يحصل على أي مردود مادي، حتى أنه لم يستفد منها إعلاميا، وذلك نظرا لتركيز الجمهور والإعلام على المؤدي فقط.

يشار إلى أن ” زلزلة ” حصلت على المركز الثالث كأكثر الأشياء التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث «جوجل» خلال 2017.