طوكيو تحث واشنطن على إجراءات أكثر للسلامة لهبوط طائراتها العسكرية

طوكيو(صدى):

حثت اليابان اليوم، واشنطن على تنفيذ إجراءات السلامة الأساسية عقب سلسلة من الأحداث المتعلقة بجيشها في جزيرة أوكيناوا.

وقال وزير الدفاع الياباني إيستونوري أونوديرا بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة قدمت اعتذارها وأكدت أنها ستتعامل مع تلك المسائل كقضايا حاسمة.

وجاء تحذير اليابان بعد يوم من هبوط طائرة مروحية عسكرية أمريكية اضطراريًا على أوكيناوا، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام.

وبحسب وكالة ” كيودو ” للأنباء، هبطت مروحية هجومية من طراز (إيه إتش – 1 ) وعلى متنها طاقم من فردين، عند موقع للتخلص من النفايات في قرية يوميتان في أوكيناوا أمس الاثنين، دون الإبلاغ عن إصابات. كما هبطت مروحة السبت، في جزيرة إيكي في بجزيرة أوكيناوا دون إصابات أيضًا.