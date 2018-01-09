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موقف محرج لمغنية مشهورة تفقد تنورتها على المسرح

موقف محرج لمغنية مشهورة تفقد تنورتها على المسرح
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت مغنية البوب الأسترالية كورتني آكت لموقف محرج ، عقب فقدها لتنورتها عندما كانت تنزل الدرج في أستديو لدخولها إلى برنامج ” سيليبريتي بيغ بوذر ” .

حيث تحول دخول مغنية البوب كورتني إلى الأستديو إلى مشهد مثير ومحرج بعدما فقدت تنورتها وظهر الجسم الأسفل من جسدها أمام الجماهير التي بدأت في الصراخ ، فيما هرولت كورتني للخروج من الاستوديو بسرعة مُمسكة بتنورتها في يدها .

وعلقت كورتني على الحادثة قائلة: ” لقد خسرت تنورتي .. وقعت على الأرض بكلّ ما للكلمة من معنى، وكل الحضور رآني عارية ” .

 


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