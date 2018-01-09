غرفة الرياض: سداد آجل لشركات النقل بالفحص الدوري للسيارات

حمود العنزي(صدى):

أعلن رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة الرياض، سعود النفيعي، أن الغرفة ستقدم عدد من المزايا لقطاع الفحص الدوري الفني للسيارات، خاصة بكبار العملاء في القطاع.

وأشار ” النفيعي ” ، إلى أن المزايا تشمل خدمة السداد الآجل لشركات النقل التي يزيد أسطولها عن 500 مركبة، بحيت تسدد الرسوم في منتصف الشعر التالي للفحص مع وجود ضمان بنكي يعادل قيمة الرسوم.

كما وافق الفحص الدوري على تخصيص مسار لفحص المركبات في حال التزام شركة النقل بفحص مئة مركبة أو يزيد، بالإضافة إلى إجراء الفحص للشركة الملتزمة بفحص هذا العدد من المركبات، خارج أوقات العمل الرسمية وبما يتناسب مع الأوقات المسموح للشاحنات السير بالطرق.

وكذلك يوفر الفحص أماكن انتظار للشاحنات لحين فتح محطة الفحص للعمل في الصباح.