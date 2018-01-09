المملكة تصدر سندات دولية بـ 20 مليار دولار لسد العجز

عادل الحربي (صدى):

ذكر تقرير لبنك ” ميريل لينش ” أمس الاثنين، أن المملكة أصدرت سندات دولية بقيمة 20 مليار دولار لسد عجز الميزانية؛ المقدر بـ 195 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن الإصدار المتوقع أقل من العام الماضي بقيمة مليار دولار، وتشهد السندات السعودية إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين؛ لانخفاض سعر الفائدة عالميا.

ويتوقع التقرير أن تصل الإصدارات الدولية بمنطقة الخليج بحجم 50 مليار دولار خلال العام الجاري.

يذكر أن المملكة أصدرت العام الماضي سندات دولية تبلغ 21 مليار دولار، وأخرى محلية بقيمة 10 مليار دولار.