إلزام الجهات الحكومية بتقديم 5 تقديرات للإيرادات إلى ” المالية “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة، إلزام الجهات الحكومية بتقديم 5 تقديرات للإيرادات، لافته إلى أنه يتم رفعها إلى وزارة المالية لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ120 يومًا.

وأوضحت اللائحة أن التقديرات تتضمن بيانًا بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصائيات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة التي أُخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، وبيان بالمحصل الفعلي خلال 3 سنوات مالية سابقة مفصلًا لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.

وأشارت إلى أن الوزارة ألزمت كل جهة بتنمية استثمار مواردها من أراضٍ وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات اتنيمة الاستثمارات.