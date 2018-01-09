سامي الصقر: توطين صناعة الدواء بلغ مرحلة متقدمة بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور سامي الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، أن اللجنة المشكلة لإعادة تسعير، قامت بخفض أسعار العديد من الأدوية بنسب تصل إلى 30 % من السعر الحالي، خلال افترة الماضية.

وأضاف، أنها أعطت الشركات فرصة 180 يومًا لتطبيق السعر الجديد على الشحنات القادمة.

وفيما يخص توطين صناعة الدواء، أشار ” الصقر ” ، إلى أن المملكة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المصانع المحلية خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ موضحاً أن عدد المصانع المرخصة بلغ حتى الآن 36 مصنعًا.