سامي الصقر: توطين صناعة الدواء بلغ مرحلة متقدمة بالمملكة
كشف الدكتور سامي الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، أن اللجنة المشكلة لإعادة تسعير، قامت بخفض أسعار العديد من الأدوية بنسب تصل إلى 30 % من السعر الحالي، خلال افترة الماضية.
وأضاف، أنها أعطت الشركات فرصة 180 يومًا لتطبيق السعر الجديد على الشحنات القادمة.
وفيما يخص توطين صناعة الدواء، أشار ” الصقر ” ، إلى أن المملكة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المصانع المحلية خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ موضحاً أن عدد المصانع المرخصة بلغ حتى الآن 36 مصنعًا.
رااايق[ عدد التعليقات: 3342 ] نشر منذ 27 دقيقة
المواضيع اليوم أغلبها عن الأدوية * يبغون يرفعون سعرها بأي مبرر كان أهم شي يرفعون السعر ****!!!