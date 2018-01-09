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سامي الصقر: توطين صناعة الدواء بلغ مرحلة متقدمة بالمملكة

سامي الصقر: توطين صناعة الدواء بلغ مرحلة متقدمة بالمملكة
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور سامي الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، أن اللجنة المشكلة لإعادة تسعير، قامت بخفض أسعار العديد من الأدوية بنسب تصل إلى 30 % من السعر الحالي، خلال افترة الماضية.

وأضاف، أنها أعطت الشركات فرصة 180 يومًا لتطبيق السعر الجديد على الشحنات القادمة.

وفيما يخص توطين صناعة الدواء، أشار ” الصقر ” ، إلى أن المملكة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المصانع المحلية خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ موضحاً أن عدد المصانع المرخصة بلغ حتى الآن 36 مصنعًا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3342 ] نشر منذ 27 دقيقة

المواضيع اليوم أغلبها عن الأدوية * يبغون يرفعون سعرها بأي مبرر كان أهم شي يرفعون السعر ****!!!

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