الغذاء والدواء: نسبة الأدوية المغشوشة بالمملكة أقل من 1%

علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها تقوم بكافة الجهود لإحكام الرقابة ومنع تداول الأدوية المغشوشة، نافية وجود أي مصانع مخالفة وغير مسجلة لدى الهيئة بالمملكة.

وأشار الدكتور سامي الصقر، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الهيئة قامت بدراسات كشفت أن نسبة الأدوية المغشوشة ضمن سلسلة التوريد النظامية للأدوية المسجلة أقل من 1 بالمئة، موضحاً أن هذه النسبة محصورة في بعض المستحضرات والمقويات الجنسية.

ونصح الصقر، المواطنين بعدم شراء الأدوية والمستحضرات عبر قنوات غير مرخصة كالإنترنت؛ لأن ذلك قد يزيد من احتمال حصول المستهلك على دواء غير مطابق للمواصفات أو مغشوش.