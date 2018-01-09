الدكتور سامي الصقر يكشف أسباب ارتفاع سعر الدواء

نايف السالم(صدى):

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء، الدكتور سامي الصقر، أن أسباب ارتفاع أسعار الدواء بالمملكة، يرجع إلى أن شركات الأدوية ابتكرت أنواع من الدواء بتقنيات مكلفة ومتقدمة؛ لمواجهة الأمراض الخطيرة التي انتشرت في الأونة الأخيرة.

ولفت ” الصقر “، إلى أن تكلفة الإنتاج أصبحت عالية جداً وبالتالي انعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة الحديثة بشكل خاص في أغلب دول العالم.

وبيَن ” الصقر ” ، أن الهيئة تقوم بتسعير المستحضرات الصيدلانية وفق عملية تسعير منظمة توفر شفافية واضحة للأطراف الأخرى حول عملية التسعير، وذلك حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بالقرار.