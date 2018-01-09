أول تعليق من البيت الأبيض بشأن اعتزام أوبرا وينفري الترشح للرئاسة

واشنطن(صدى):

أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض، عن ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخوض الإعلامية أوبرا وينفري انتخابات الرئاسة عام 2020، أمامه إذا قررت ذلك.

كما أشار هوجان جيدلي، نائب المتحدث الرسمي للبيت الأبيض، إلى أنه لا يعرف ما إذا كان ” ترامب ” اطلع على كلمة ” وينفري ” التي أثارت جدل بشأن اعتزامها الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

ووجه ” جيدلي ” ، رسالة إلى أي شخص سيترشح للرئاسة بأن عليه الاستعداد الجيد لمواجهة رئيس له إنجازات قياسية في زمن قياسي.

واتشرت أنباء في وسائل إعلام أمريكية، تفيد بتفكير أوبرا جدياً في الترشح للرئاسة الأمريكية، خاصة بعد كلمتها الاستثنائية أمس الأحد في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.