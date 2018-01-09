قطاع الدواء: هناك عدة مراحل تتم قبل دخول الأدوية للمملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء، الدكتور سامي الصقر، أن هيئة الدواء تتخذ عدة إجراءات لضمان سلامة ومأمونية وفعالية الأدوية قبل دخولها وتسويقها في المملكة.

وأشار ” الصقر ” ، إلى أنه يتم مراجعة ملفات المستحضرات الصيدلانية وتقييمها، والتأكد من سلامة ومأمونية وفعالية المستحضر، وكذلك يتم التأكد من العملية التصنيعية للمستحضرات، وذلك بجولات تفتيشية على المصانع المحلية والخارجية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للقطاع، أنه يتم السماح بدخول الدواء إلى المملكة وفق اشتراطات معينة، بعد الموافقة على تسجيله، ومنها: النقل المبرد من بلد المنشأ لحين وصول الشحنة إلى مستودعات الأدوية داخل المملكة، و التحقق من شهادة التحليل وسحب عينات للتحليل في مختبرات الهيئة.