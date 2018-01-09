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” الملك فيصل التخصصي ” تعلن عن وظائف شاغرة

” الملك فيصل التخصصي ” تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

توفرت 5 وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث،بفرع جدة تنوعت بين وظائف صحية، وإدارية، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس ،والدبلوم الفني.

وتمثلت الوظائف المتاحة على مسمى:

استشاري مساعد التخدير: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص التخدير.
مساعد ثاني طب أسنان: درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.
مساعد رعاية مرضى: شهادة الكفاءة المتوسطة.
صيدلاني أول: شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
فني تصوير اشعاعي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.

وذكرت المستشفى، أن التقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يُرجى الدخول على الموقع .

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