” الملك فيصل التخصصي ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

توفرت 5 وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث،بفرع جدة تنوعت بين وظائف صحية، وإدارية، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس ،والدبلوم الفني.

وتمثلت الوظائف المتاحة على مسمى:

استشاري مساعد التخدير: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص التخدير.

مساعد ثاني طب أسنان: درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

مساعد رعاية مرضى: شهادة الكفاءة المتوسطة.

صيدلاني أول: شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

فني تصوير اشعاعي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.

وذكرت المستشفى، أن التقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يُرجى الدخول على الموقع .

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