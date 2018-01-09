الألعاب الإلكترونية المتهم الأول في حادث ” طفلة الباحة ” والأسرة تنفي

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشف أحمد عسيري والد الطفلة المشتبه بأنها ” منتحرة ” في الباحة، تفاصيل الواقعة، نافيا لأي شبهة انتحار في موت ابنته؛ لعدم ملاحظة أي تصرفات غريبة عليها أو مؤشرات تدعو لإقبالها على قتل نفسها.

وأكد ” عسيري ” أن ابنته من الطالبات المتميزات في مدرستها، إضافة أنها لا تمتلك جوال أو آيباد حتى يشك في أمر الألعاب الإكترونية كما أكدتها الجهات الأمنية في تحقيقتها.

وأعلنت التحقيقات التي أجرتها شرطة الباحة أن أسرة الطفلة بريئة من الحادث، وأن المتهم الأول هي الألعاب الإلكترونية المنتشرة مؤخرا، والتي تحرض لاعبيها على أعمال العنف ومن ثم الانتحار.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود طفلة ذات ال 11 عاما والتي تدرس في الصف الخامس الإبتدائي، من قرية الطويلة، معلقة من العنق بواسطة شال من دولاب ملابسها، لتنتهي القصة دون معرفة تفاصيل وملابسات الحادث.