” أرامكو توتال ” توفر وظائف إدارية شاغرة
أفادت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” ،توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الشركة في الجبيل.
ووضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب، أو ما يعادلها.
– محلل أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا .
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