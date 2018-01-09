” أرامكو توتال ” توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” ،توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الشركة في الجبيل.

ووضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: تكنولوجيا المعلومات، هندسة الحاسوب، أو ما يعادلها.

– محلل أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، أو ما يعادلها.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا .