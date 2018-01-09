 حرس الحدود يعلن عن فتح باب القبول لفني طب طوارئ 

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب القبول عبر الموقع الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (هنا) اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق ٢٣/ ٤/ ١٤٣٩هـ، وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق ٣٠/ ٤/ ١٤٣٩هـ، وذلك لرتبة (وكيل رقيب فني طب طوارئ بحري، وعريف فني طب طوارئ بحري).

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، كالتالي: ١- أن يكون المتقدم سعودي الأصل ولا يقل عمره عن (١٧) عـام ولا يزيد عن (٣٠) عاماً.٢- لا يقل طول المتقدم عن ( ١٦٨) سم.٣- ألا يكون موظفاً مدنيا أو عسكريا أو مفصولاً، وأن لا يكون محكوماً بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.٤- أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة. ٥- أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.٦- أن يجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول بنجاح.

وبينت أن المؤهل المطلوب لشغل الوظائف، على النحو التالي:

١- رتبة وكيل رقيب فني طب طوارئ بحري، أن يكون حاصلًا على مؤهل دبلوم أو دراسة تخصصية فني طب طوارئ بعد الثانوية العامة لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (سنتين وستة أشهر).

٢- رتبة عريف فني طب طوارئ بحري، أن يكون حاصلًا على مؤهل دبلوم أو دراسة تخصصية فني طب طوارئ بعد الثانوية العامة، لا تقل مدة الدراسة المقررة عن (سنتين).

وأكّدت المديرية أنّ على الراغبين الالتحاق بحرس الحدود المبادرة لإدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني مع تحري الدقة والصدق في البيانات المدخلة وعلى مسؤولية المتقدم، وعلى المقبولين مبدئياً عند مراجعة لجنة القبول في مرحلة مطابقة البيانات اصطحاب المستندات التالية: ١- أصل الشهادة الدراسية وكافة المؤهلات العلمية الأخرى مع صورة للمطابقة.

٢- أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة.

٣- أصل دفتر العائلة للأب مع صورة للمطابقة.

٤- عدد (٤) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٣/٤) مكشوف الرأس.

٥- التصنيف الطبي لمزاولة التخصص.

٦- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من الجهة المعتمدة وإرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.