” بلومبرج ” عن عودة الحوافز: ولي العهد يراهن على الشعب للتغيير
قالت وكالة ” بلومبرج” الأمريكية، إن عودة البدلات والحوافز التي تمنحها السعودية لمواطنيها، يؤكد رهان قيادة المملكة على دعم الشعب في تنفيذ الرؤية الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمعروفة باسم رؤية 2030.
وأشار تقرير للوكالة إلى أن ولي العهد يعتمد في تطبيق رؤيته على دعم الشعب المتلهف للتغيير الاجتماعي أكثر مما يعتمد على الأعمدة التقليدية المعروفة للدعم، معتبرًا أن هذا الجانب يمثل دعامة أساسية في خطة الأمير، الذي قالت إنه يحظى بدعم الملك وبشعبية لدى المواطنين.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2788 ] نشر منذ 2 ساعتين
فديتك يا سيدي ولي العهد المعظم
فديت ه الطلة والله
سر بنا سر ونحن معاك رغم انوف المتشددين المتزمتين الكلاب لعنهم الله سر بنا
الى دروب الحضارة والرقي والتقدم والإزدهار سر بنا وعين الله ترعاك وتحرسك
رعد ***[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 53 دقيقة
نعم لم تأتوا بجديد وهذه رؤيتنا فيه اطال الله فى عمره وكفاه الله شر من يعاديه من قريبٍ وبعيد .
رعد ***[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 44 دقيقة
الامير محمد بن سلمان . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المخالافات المرورية تمنع المحتاج لعلاج اوزواج اوزيارة اقارب من تجديد جواز سفره لكى يسافر لقضاء حوائجه ونتمنى من الله العلى القدير ثم من سموكم الكريم اطال الله فى عمرك ان تنظروا بهذا بعين العطف لهذه الشريحة من المواطنين وجزاك الله خيراً