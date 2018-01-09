” بلومبرج ” عن عودة الحوافز: ولي العهد يراهن على الشعب للتغيير

عادل الحربي (صدى):

قالت وكالة ” بلومبرج” الأمريكية، إن عودة البدلات والحوافز التي تمنحها السعودية لمواطنيها، يؤكد رهان قيادة المملكة على دعم الشعب في تنفيذ الرؤية الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمعروفة باسم رؤية 2030.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن ولي العهد يعتمد في تطبيق رؤيته على دعم الشعب المتلهف للتغيير الاجتماعي أكثر مما يعتمد على الأعمدة التقليدية المعروفة للدعم، معتبرًا أن هذا الجانب يمثل دعامة أساسية في خطة الأمير، الذي قالت إنه يحظى بدعم الملك وبشعبية لدى المواطنين.