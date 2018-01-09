ترشيح مبتعثة لجائزة تكنولوجيا الابتكار الأمريكي

عادل الحربي (صدى):

بعدما تأهلت المبتعثة السعودية ريم العطاس للمرحلة 46 في برنامج «student startup madness» ، اخترعت خوذة ذكية صنفت ضمن براءة اختراع إذ تتيح الخوذة لراكبي الدراجات التواصل بشكل أكثر وضوحا مع سائقي السيارات، وتجنب الخطر، والتنقل إلى وجهات مختلفة.

وأصبحت ريم العطاس طالبة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة بريد جيبورت الأمريكية، ضمن المرشحات بقوة للمنافسة على الجائزة، التي تمنح في الحفلة السنوية لتكنولوجيا الابتكار، والثقافة، وريادة الأعمال التي توجه عشرات الآلاف إلى سان أنطونيو في كل مارس.

وتتوج الجائزة الفائز المختار من 8 مشاركين يخضعون للتقييم من قبل لجنة من القضاة السابقين والحاليين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين من قوقل وسكوار وبلاكستون غروب ونايك ديجيتال إنوفاتيون وتيرنر بروادكاستينغ وهالوجين فينتوريس ووول مارت وغيرها. ومن المقرر أن يطرح اختراع ريم العطاس في السوق أواخر العام الحالي.