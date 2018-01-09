ترشيح مبتعثة لجائزة تكنولوجيا الابتكار الأمريكي
بعدما تأهلت المبتعثة السعودية ريم العطاس للمرحلة 46 في برنامج «student startup madness» ، اخترعت خوذة ذكية صنفت ضمن براءة اختراع إذ تتيح الخوذة لراكبي الدراجات التواصل بشكل أكثر وضوحا مع سائقي السيارات، وتجنب الخطر، والتنقل إلى وجهات مختلفة.
وأصبحت ريم العطاس طالبة الدكتوراه في علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة بريد جيبورت الأمريكية، ضمن المرشحات بقوة للمنافسة على الجائزة، التي تمنح في الحفلة السنوية لتكنولوجيا الابتكار، والثقافة، وريادة الأعمال التي توجه عشرات الآلاف إلى سان أنطونيو في كل مارس.
وتتوج الجائزة الفائز المختار من 8 مشاركين يخضعون للتقييم من قبل لجنة من القضاة السابقين والحاليين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين من قوقل وسكوار وبلاكستون غروب ونايك ديجيتال إنوفاتيون وتيرنر بروادكاستينغ وهالوجين فينتوريس ووول مارت وغيرها. ومن المقرر أن يطرح اختراع ريم العطاس في السوق أواخر العام الحالي.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2788 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذة المرأة الحضرمية 😋😋
من شكلها شخصية عصامية 😋😋
امرأهـ عن الف رجل
عفيه ع ريم العطاس والله 😋😋
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يوفقها ( و لكن )
الاختراع هذا يخدم الغرب اكثر و لا يخدم العرب و لكن هذا لا يعني انها مبدعه أساسا بس يا ليت كان الابتكار في مجال يطور من الحضارة العربية ,,, تحياتي
ابوباسم[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 4 دقائق
دراسه حاسب وبرمجه ودكتوراه والنتيجه خوذه مالها علاقه بالتخصص “”””عجبي!!