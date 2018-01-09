  • الثلاثاء 9

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. تفاصيل رفع تركي آل الشيخ ” عقاله ” تحية لـ عدنان جستنيه

تفاصيل رفع تركي آل الشيخ ” عقاله ” تحية لـ عدنان جستنيه

تفاصيل رفع تركي آل الشيخ ” عقاله ” تحية لـ عدنان جستنيه
ماجد محمد(صدى):

حيا رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، الناقد الرياضي عدنان جستنيه بعد سؤال وجهه له عن عدم ذكر اسم عضو شرف في النادي الأهلي.

وقال “  آل الشيخ ” أرفع لك العقال ومفترض أن يذكر اسمه خلال لقاءه له مع الإعلامي الرياضي تركي العجمة في برنامجه ” كورة “.
وكان ” عدنان جستنيه” بدأ حديثه لـ ” آل الشيخ” بسؤال عن تنفيذ ” آل الشيخ ” مقولته بأن الموس على كل الرؤس ” مشيرا إلى أن طارق كيال اعترف وقوبل ذلك بهدية بأن تم تعيينه نائبا لرئيس النادي الأهلي وأنمار الحايلي أعترف وطبق عليه القرار وعبد العزيز التويجري طبق عليه القرار


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 36 دقيقة

ترى ازعجتونا بال الشيخ هذا…
شخص مبالغ فيه…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *