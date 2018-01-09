تفاصيل رفع تركي آل الشيخ ” عقاله ” تحية لـ عدنان جستنيه
حيا رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، الناقد الرياضي عدنان جستنيه بعد سؤال وجهه له عن عدم ذكر اسم عضو شرف في النادي الأهلي.
وقال “ آل الشيخ ” أرفع لك العقال ومفترض أن يذكر اسمه خلال لقاءه له مع الإعلامي الرياضي تركي العجمة في برنامجه ” كورة “.
وكان ” عدنان جستنيه” بدأ حديثه لـ ” آل الشيخ” بسؤال عن تنفيذ ” آل الشيخ ” مقولته بأن الموس على كل الرؤس ” مشيرا إلى أن طارق كيال اعترف وقوبل ذلك بهدية بأن تم تعيينه نائبا لرئيس النادي الأهلي وأنمار الحايلي أعترف وطبق عليه القرار وعبد العزيز التويجري طبق عليه القرار
عبدالله[ عدد التعليقات: 591 ] نشر منذ 36 دقيقة
ترى ازعجتونا بال الشيخ هذا…
شخص مبالغ فيه…