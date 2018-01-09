” النقل العراقية ” تباشر في مشروع الربط السككي مع المملكة

علي القحطاني (صدى):

نشرت الجريدة الرسمية بالعراق تصريحات وزارة النقل بمباشرتها في تحديد المسار الأولي لمشروع ربط خط السكة حديدية من محطة السماوة بمحافظة المثنى، باتجاه الحدود مع المملكة، وذلك بعد اجتماعات لجنتي التنسيق العراقية- السعودية.

وكان قد أعلن وزير النقل العراقي كاظم الحمامي ،عند زيارته للمملكة العام الماضي ،عن العزم في تنفيذ مشاريع كبرى بين البلدين ،وكان أبرزها خط السكة الحديد، الذي سيعمل على تعزيز قوة الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وتم تكليف مهندسين وعاملين لتحديد متطلبات المشروع الفنية، والمواصفات ليأكدوا أن المشروع قابل للتنفيذ.